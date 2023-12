Liga Europa versão feminina: UEFA pensa na criação da competição a partir de 2025

Poderá estar a nascer uma nova competição europeia para mulheres. A UEFA está a estudar uma proposta de criação de uma prova de segunda linha para os clubes da Europa. A ideia será criar uma espécie de Liga Europa feminina.De acordo com a imprensa inglesa, o Comité Executivo da UEFA irá debater esta questão na reunião de amanhã, que decorrerá em Hamburgo, na Alemanha. No entanto, mesmo que a decisão do organismo seja a de avançar com a criação da competição, esta só poderá entrar em vigor a partir de 2025, uma vez que as competições europeias femininas funcionam em ciclos de quatro anos, pelo que o atual irá vigorar até 2024/25.Recorde-se que atualmente, em termos de competições europeias de clubes, existe apenas a Liga dos Campeões feminina, que se disputa desde 2001.