Länk Vilaverdense B excluído da 2.ª Divisão feminina

A equipa B do Länk Vilaverdense foi oficialmente excluída e não irá participar na 2.ª Divisão feminina, conforme comunicou a FPF, após a SAD minhota ter decidido desistir deste projeto da equipa secundária, sendo que o conjunto principal estará uma vez mais na Liga BPI."Fomos nós que desistimos de ter mais uma equipa, porque já temos uma na Liga BPI e outra de sub-19. Não é muito vantajoso para nós, até porque é difícil arranjar jogadoras, como vimos na última época. Faltavam sempre jogadoras na ficha de jogo. São três equipas [principal, B e sub-19] praticamente com jogadoras da mesma idade, que são praticamente idênticas, daí entendermos que manter a equipa B não era vantajoso para nenhuma das partes", explicou, a, o presidente da SAD, Nené Miranda.Será o Souselas a ocupar a vaga deixada em aberto com a saída de cena do Länk Vilaverdense B da 2.ª Divisão. O mesmo caminho já tinha sido adotado pelo Famalicão, ao retirar a equipa B do mesmo escalão, sendo que aí a vaga será preenchida pelo Boavista.Com estas alterações no quadro de equipas, e depois das promoções e despromoções, o quadro de equipas na 2.ª Divisão nacional de futebol feminino será o seguinte: Gil Vicente, Futebol Benfica, Amora, Benfica B, Sporting B, V. Guimarães, Romariz, Sp. Braga B, Estoril, Cadima, V. Setúbal, Tirsense, Lourosa, Ilha, Boavista e Souselas. O campeonato será sorteado esta segunda-feira, às 14 horas.