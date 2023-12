Länk Vilaverdense-Benfica, 0-5: melhor era difícil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o triunfo para a Liga dos Campeões frente ao E. Frankfurt, o Benfica voltou às vitórias na Liga BPI . Foi o regresso à normalidade para as tricampeãs nacionais, que na jornada passada haviam perdido o dérbi com o Sporting e, sem surpresa, amealharam mais três pontos na deslocação ao Minho.

Perante um Länk Vilaverdense que é último classificado, ainda sem pontos, as águias tiveram o jogo perfeito, aliando nova goleada à gestão física promovida por Filipa Patão tendo em vista os próximos compromissos.

Depois de várias investidas perigosas, com a guarda-redes Letícia a negar o inevitável, o Benfica abriu o ativo num cabeceamento de Andrea Falcón (28’). Estava feito o mais difícil e, 3 minutos volvidos, Kika Nazareth ampliou a vantagem na sequência de um canto. Já perto do intervalo, a internacional portuguesa deu espetáculo em Vila Verde: dominou a bola com receção primorosa, isolou-se e fez um chapéu perfeito a Letícia.

No início da 2ª parte apareceu novo golo das águias, desta vez num penálti que Marta Cintra concretizou. Entre bolas ao poste, mais oportunidades desperdiçadas, defesas cruciais de Letícia e um Länk Vilaverdense que se ia arrastando em campo sem argumentos de reação, o Benfica dominava por completo e nem precisava de se esforçar.

Ciente das facilidades e da diferença de qualidade, a treinadora do Benfica deu minutos a jogadoras menos utilizadas, mas ainda viu a espanhola Andrea Falcón bisar (70’) e sentenciar a goleada de mão-cheia.