Luana Rafael renova com o Benfica

Luana Rafael vai continuar a ser jogadora do Benfica, depois de na última época ter jogado na equipa sub-19 e na equipa B. Ao serviço dos encarnados fez 21 jogos e marcou 7 golos."Para mim, significa muito assinar este contrato com o Benfica. Simboliza valores bastantes importantes e é uma grande responsabilidade. Demonstra um voto de confiança perante o meu trabalho e é um orgulho enorme poder continuar a representar este enorme clube", afirmou a jogadora aos meios oficiais do clube.Luana Rafael já representou as camadas jovens de Portugal por 13 ocasiões.