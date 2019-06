Lúcia Alves é a primeira aposta do Benfica

Lúcia Alves é a primeira contratação do Benfica para o ataque ao título no principal escalão do futebol feminino. A avançada, de 21 anos, chega do Valadares Gaia, assinou um contrato válido por três temporadas e traz na bagagem 14 golos na época passada. Um dos momentos em que deu nas vistas foi na final da Taça, precisamente frente às águias."Estou muito satisfeita, é um sonho poder representar o Benfica e espero atingir todos os objetivos. Poder representar o clube do meu coração é uma coisa do outro mundo", afirmou a jogadora em declarações à BTV.Quem falou de forma muito positiva da contratação de Lúcia Alves foi Fernando Tavares, vice-presidente das águias, que fala da atleta como uma grande aposta."Foi feita uma abordagem ao Valadares, por uma questão de cortesia. Agradeço ao seu presidente, que de imediato se disponibilizou para ajudar a consumar esta contratação, que vai reforçar a equipa para a nova época. Estamos interessados em todas as jogadoras talentosas. A Lúcia Alves é uma delas. Assinou um contrato de três anos, veio para ficar. Vai ser uma aposta forte. Ela é muito Benfiquista, há aqui um casamento de grande união. É um reforço para atacar o título nacional em 2019/20", explicou.