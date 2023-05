Lúcia Alves e o tricampeonato do Benfica: «É um sentimento muito especial»

Numa casa que foi sua durante várias temporadas, a lateral Lúcia Alves foi a responsável por inaugurar o marcador na vitória do Benfica, por 2-1, frente ao Valadares. Apesar dos festejos comedidos, por respeito à antiga equipa, a defesa não escondeu, em declarações após o final do jogo, a satisfação por ter conquistado mais um troféu pelo clube do seu coração."Sempre que vesti a camisola do Valadares dei tudo em campo e sei o quão bem recebida sou sempre que jogo aqui. Hoje marquei, faz parte do futebol, mas fui muito feliz aqui e tento sempre mostrar o carinho enorme e o sentimento que tenho por todos os que representam este clube.""Tínhamos o objetivo traçado de conquistar as quatro taças, não o conseguimos [faltou a Taça de Portugal], mas conseguimos um objetivo importante que é estar na Liga dos Campeões no próximo ano.""É um sentimento muito especial. Sou do Benfica desde pequenina, quase toda a minha família é benfiquista e é um orgulho poder vestir esta camisola e festejar três vezes o campeonato por este clube."