Lucy Bronze é reforço do Barcelona

A lateral direita internacional inglesa Lucy Bronze, filha de pai português, vai jogar nas duas próximas épocas na equipa feminina do Barcelona, anunciou este sábado o clube catalão.

"Lucy Bronze assina pelo Barcelona até 2024", escreveu o clube catalão no seu sítio oficial, num texto acompanhado pelo jogador já equipada à 'Barça'.

Proveniente do Manchester City, clube com o qual acabou contrato em 2021/22, Lucy Bronze é uma das melhores jogadoras da última década, tendo sido eleita a melhor jogadora da UEFA em 2019 e recebido o 'The Best' da FIFA em 2020. "Estou muito feliz por ir jogador num clube como o Barcelona, um dos maiores clubes do Mundo. Estou ansiosa por começar a trabalhar com a equipa. Depois de um par de conversas, não podes dizer não ao 'Barça'", disse Bronze.

Nascida em 28 de outubro de 1991, Lúcia Roberto Tough Bronze, que esteve para optar pela seleção portuguesa antes de se estrear pelas inglesas em 2013, começou no Sunderland e também passou por Everton, Liverpool e pelas francesas do Lyon.

Lucy Bronze é uma das 23 eleitas da anfitriã Inglaterra para a fase final do campeonato da Europa feminino de 2022, que se realiza de 6 a 31 de julho.