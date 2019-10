Lucy Bronze lembra origens portuguesas: «Adoro pastéis de nata!»

Filha do lisboeta Joaquim Bronze, Lucy Bronze, defesa da seleção inglesa eleita melhor jogadora da UEFA em 2018/19, estava radiante. "Foi bom porque o meu pai, a minha tia Fátima e o meu tio António puderam ver-me", contou.

A jogadora do Lyon, de 27 anos, esteve perto de representar a equipa das quinas. "Comecei a jogar por Inglaterra aos 15 anos. Depois ligaram ao meu pai a perguntar se queria jogar por Portugal. Disse talvez porque Inglaterra era a minha prioridade. Disse à minha mãe que se não fosse à seleção inglesa antes dos 22 iria jogar por Portugal. Fui chamada quatro meses antes do 22º aniversário. Também ficaria muito feliz por jogar por Portugal, que também é o meu país e do meu pai", disse a defesa: "Adoro conquilhas, bacalhau e pastéis de nata!"