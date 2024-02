Lucy Bronze: «Pensei que as lesões que estava a ter eram por não ter ido ao funeral do meu amigo...»

Lucy Bronze, uma das grandes figuras da seleção feminina inglesa, fez algumas revelações sobre a sua carreira. A defesa central, que tem origens portuguesas, confessou que, aos 17 anos, passou por um momento muito complicado quando perdeu um dos amigos de infância com quem começou a jogar quando era criança."Quando eu era mais nova, estava com ele e com os outros miúdos e ele foi o primeiro a dizer: ‘A Lucy é uma de nós’. Todos gostavam dele e, como ele gostava de mim, todos diziam: ‘A Lucy faz parte da equipa’. Foi muito simpático da parte dele. Penso muito nele porque foi provavelmente a grande razão pela qual fui aceite", começou por referir em entrevista ao ‘The Telegraph’, citada pelo jornal ‘As’.Em junho de 2009, o amigo faleceu num acidente rodoviário e Lucy Bronze não foi ao funeral por estar a representar a seleção inglesa: "Foi algo de que me arrependi, provavelmente a única coisa de que me arrependo no futebol. Faltei ao funeral do meu melhor amigo para ir com a seleção nacional. Se calhar fiz a coisa errada", lamentou.Depois de vencer o Europeu de sub-19 com as ‘lionesses’, Lucy Bronze começou a ter várias lesões que a deixaram fora dos relvados durante vários meses. "Tive de ir a um psicólogo porque não conseguia correr. Não importava o que fizesse, não conseguia. Nunca contei isto a ninguém, mas na conversa com o psicólogo ele disse-me: ‘Achas que mereces ficar lesionada durante um ano porque perdeste o funeral dele e venceste com a Inglaterra?’. Derrubou-me".A defesa do Barcelona confessou que chegou mesmo a pensar que as lesões eram um castigo: "Pensei que era por ter falhado que estava a ter o que merecia, estar lesionada durante tanto tempo. Eu nem sequer acredito em religião, mas quando nos arrependemos de uma coisa e depois nos acontece algo de mau… Disseram-me que a minha lesão não tinha nada que ver com isso. As pessoas dizem-me que deve ter sido muito difícil, mas eu continuei porque podem acontecer coisas muito piores. Tenho sempre isto na minha cabeça: 'A morte do Gatton foi a pior coisa que poderia ter acontecido'. Presto-lhe homenagem com o futebol".Recorde-se que Lucy Bronze foi a autora do golo do empate do Barcelona frente ao Benficana última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.