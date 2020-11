Luís Andrade após derrota com o Sporting: «Agora é virar a página e pensar na Champions»

Luís Andrade, treinador do Benfica, não escondeu a desilusão depois da derrota deste sábado no dérbi, que o Sporting ganhou por 3-0. O técnico reconhece que as encarnadas cometeram alguns erros, mas já pensa no próximo jogo, para a Liga dos Campeões.





"Perdemos este jogo e agora é levantar a cabeça, virar a página e focar já no próximo encontro de quarta-feira da Liga dos Campeões.""Não entrámos bem na partida, depois conseguimos equilibrar, mas o Sporting marcou o primeiro golo numa perda de bola nossa a meio-campo. A Ana Capeta fez um excelente golo.""Aproveitámos o intervalo para corrigir algumas coisas e entrámos na segunda parte de forma excecional. Mas não marcámos e o Sporting voltou a marcar. O Sporting em transições é muito forte e, como fomos em busca do empate, ficámos mais expostos."