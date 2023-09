Luís Andrade assume comando técnico do Al Qadsiah Club

Luís Andrade é o mais recente treinador português que se muda para a Arábia Saudita. O técnico luso, de 49 anos, foi na sexta-feira anunciado como novo timoneiro da equipa feminina do Al Qadsiah Club, clube sediado na cidade de Khobar, na qual assume já a intenção de fazer história."A vida é feita de mudanças e novos ciclos, por isso é com muito orgulho que anuncio que começo uma nova jornada na minha vida profissional. Muito feliz por poder ir trabalhar na Arábia Saudita no Al Qadsiah Club, que acredita que eu posso fazer a diferença. Vamos trabalhar com muito empenho, dedicação e entusiasmo, sempre dando o nosso melhor até atingir os nossos objetivos. Sabendo que o futebol Feminino na Arábia ainda está no início, especialmente no Al Qadsiah Club, vou determinado a fazer história convosco!", escreveu o técnico.