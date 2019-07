Luís Andrade é o novo treinador de futebol feminino do Benfica

Luís Andrade é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Benfica, substituindo João Marques, que em 2018/19 assegurou a subida ao escalão principal na época da estreia da modalidade, disse esta terça-feira à Lusa fonte do clube lisboeta.





Luís Andrade, de 45 anos, que chegou a representar o Benfica enquanto jogador, vai viver a primeira experiência como treinador de uma equipa de futebol feminino, depois de na época passada ter desempenhado as funções de coordenador técnico daquele departamento do clube da Luz.Na temporada 2018/19, sob o comando de João Marques, o Benfica sagrou-se campeão da segunda divisão feminina e foi promovido à Liga, com um saldo de 27 vitórias e um empate (365-1 em golos marcados e sofridos), tendo ainda conquistado a Taça de Portugal.