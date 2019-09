Luís Andrade garante Benfica "super motivado" para a Supertaça: «Finais são para ganhar»

O treinador do futebol feminino do Benfica, Luís Andrade, assegura que a equipa encarnada está preparada para o primeiro jogo oficial da época 2019/2020 e que o único objetivo é vencer o Sp. Braga.A poucos dias da sua estreia oficial como treinador da equipa da Luz, Andrade admitiu em entrevista à agência Lusa que numa final o mais importante é sair com a vitória e que por isso o trabalho desenvolvido durante a semana foi no sentido de "contrariar o sistema defensivo do Sporting de Braga"."O Sporting de Braga é um adversário difícil e este jogo é uma final. Temos de nos lembrar que não vamos defrontar uma equipa qualquer, mas sim o campeão nacional. Seja como for, as finais são para ganhar e do nosso lado estará uma equipa super motivada para jogar e ganhar esta final", disse o treinador das águias, que recebeu no treino a visita inesperada e o apoio do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, para a final que se aproxima.Sobre a equipa 'arsenalista', que foi a única a derrotar o Benfica na última época - vitória na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal -, Luís Andrade lembra que as suas jogadoras vão enfrentar um adversário muito motivado e que teve um início prometedor de época."O Sporting de Braga é neste momento uma equipa super motivada pelo recente e merecido apuramento para a Liga dos Campeões. Ainda assim, tudo vamos fazer para conquistar o troféu e cumprir o lema do Benfica, que passa por ganhar todas as competições que disputa", avançou o treinador de 45 anos.Já sobre a eventual importância de começar a época a vencer um rival direto e a influência que isso poderá ter no desenrolar da temporada, Andrade prefere uma visão mais a curto prazo."Estamos focados nos 90 minutos. Em futebol, e nesta fase, não interessa pensar no final, mas sim neste jogo e em vencer o Sporting de Braga para conquistar este troféu", terminou o técnico.Benfica, vencedor da Taça de Portugal na última temporada, e Sporting de Braga, que se sagrou campeão nacional, defrontam-se no próximo domingo, no estádio João Cardoso, em Tondela, em jogo da Supertaça de futebol feminino, que marca o início oficial da época 2019/2020.