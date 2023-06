Luís Andrade já não é treinador do Flamengo

Fim da linha para Luís Andrade no comando técnico da equipa feminina do Flamengo. O português, de 49 anos, deixa o cargo após a pesada derrota (1-4) no terreno do Santos na 2ª mão dos quartos-de-final do Brasileirão, que agudizou a crise provocada pelo desaire (1-3) em casa no primeiro jogo.O antigo médio-defensivo assumiu o Flamengo em dezembro de 2021 e comandou a equipa em 63 partidas. Ao todo, as cariocas obtiveram 39 vitórias e 8 empates neste período, sendo que sofreram 16 derrotas. Em Portugal, Luís Andrade orientou as equipas do Tenente Valdez, Damaiense, Alta de Lisboa, Atlético da Malveira e Benfica, onde conquistou a Supertaça e a Taça da Liga na época de 2019/20. Ao serviço do Flamengo venceu uma Copa Rio.O clube do Rio de Janeiro comunicou a saída do técnico com uma nota no site oficial: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que Luís Andrade não é mais técnico da equipa profissional de futebol feminino. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira".