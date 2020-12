Luís Andrade: «Jogadoras têm de estar orgulhosas do percurso que fizeram»

Apesar de ter visto o seu Benfica sofrer uma pesada derrota diante do Chelsea na 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões, um resultado que deixará os encarnados com pé e meio fora da prova da UEFA, Luís Andrade deixou claro que o clube da Luz vai a Londres, na próxima semana, com intenção de tudo fazer para tentar reverter o cenário. E mesmo com esta goleada sofrida em casa (e eventualmente ficando pelo caminho), o técnico assegura que as suas pupilas só podem estar orgulhosas.





"Como disse na antevisão, ao mínimo erro nosso, os adversários não iam facilitar. Ao minuto e meio tivemos um pequeno erro que deu o primeiro golo ao adversário. Tínhamos uma estratégia bem definida. Toda a gente sabia o poderio do Chelsea. Dez nacionalidades, três jogadoras nomeadas para melhor do mundo, sétimo do ranking. Parece que não, mas o golo acaba por abanar um pouco a nossa equipa. De qualquer maneira, a partir dos 10 ou 15 minutos, as jogadoras começaram a jogar como sabem. É uma aprendizagem para nós e agora vamos analisar bem o jogo e corrigir o que correu mal", começou por analisar o técnico encarnado."Em relação às bolas paradas, sabíamos que elas são fortíssimas no jogo aéreo. Não estávamos bem posicionados naqueles momentos. De qualquer maneira, vamos corrigir. Isto é uma aprendizagem para todos nós, queremos evoluir e é com este tipo de jogos que o vamos fazer. Com um adversário pressionante, tínhamos de ter algumas cautelas. Gostamos de sair a jogar em Portugal, mas poucas equipas nos pressionam na primeira fase de construção. Há que trabalhar para melhorar as nossas ideias e aquilo que nós queremos para o dia de amanhã".Por outro lado, Luís Andrade não espera que esta goleada afete as suas jogadoras. "Estamos num contexto de Liga dos Campeões. Elas não podem ficar abaladas, têm de estar orgulhosas do percurso que fizeram até aqui. Agora é levantar a cabeça. Temos duas finais para disputar em janeiro e elas também têm de pensar nisso. Estamos em todas as frentes e temos condições para conquistar tudo. Queríamos outro resultado, claro que queríamos, mas temos de dar os parabéns ao Chelsea que tem uma belíssima equipa. Há uma coisa que nunca fiz na vida, que é deitar a toalha ao chão. Sabemos que é difícil, mas não impossível. Uma coisa vos garanto, [no jogo da segunda mão] vamos deixar os nossos adeptos orgulhosos".