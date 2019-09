Luís Andrade: «Lutámos até ao fim e fomos dignos vencedores»

Luís Andrade, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito pela conquista da Supertaça este domingo, frente ao Sp. Braga."Não foi fácil, jogámos perante uma equipa que já tem muito tempo de treino. Boa sorte ao Sp. Braga que vai jogar na Liga dos Campeões. Dar uma palavra aos adeptos, foram espetaculares, acreditaram na equipa. Saio daqui muito satisfeito com a equipa e adeptos e, acima de tudo, é o nosso projeto, que está a crescer e foi mais um passo. Vamos crescendo para dignificar o futebol feminino", referiu ao canal 11.Sobre a reação da equipa ao penálti falhado, o técnico salientou a atitude das suas jogadoras: "São acontecimentos do jogo, só não falha quem não marca. Fomos à procura do golo, lutámos até ao fim. Fomos dignos vencedores."