Luís Batista: «Ambição do Benfica é querer estar entre as quatro melhores equipas da Europa»

O team manager da equipa feminina do Benfica, Luís Batista, afirmou que esta pretende chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, apesar de reconhecer o poderio do Lyon, o adversário nos 'quartos'.

"O Lyon tem muita tradição nesta competição. Vencedora de oito Champions e de muitos campeonatos franceses, é uma equipa poderosa", disse à BTV o dirigente que representou as encarnadas no sorteio de Nyon, na Suíça.

De acordo com Luís Batista, vão ser "dois jogos muito bons", numa eliminatória que começa no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h00 do dia 19 de março, e fecha em França, uma semana depois (27), pelas 18h45 locais (17h45 em Lisboa).

"Não vão ficar com certeza muito abaixo do jogo que fizemos com o FC Barcelona [4-4]. Estamos entre as oito melhores equipas da Europa e a ambição do Benfica é querer estar entre as quatro melhores", frisou o 'team manager' das 'águias'.

Luís Batista lembrou o crescimento do Benfica, que está nas oito melhores equipas da Champions pela primeira vez na sua história e já é 11.º do ranking da UEFA.

"Por muita tradição que o Lyon tenha, crescemos enquanto equipa devido a todas estas presenças internacionais nos últimos anos. Penso que será mais interessante, será diferente", disse o dirigente do clube encarnado.

O Lyon é orientado pela treinadora lusodescendente Sonia Bompastor, que, de acordo com Luís Batista, ficou "muito contente por defrontar uma equipa portuguesa" nos quartos de final.

O conjunto luso está pela primeira vez nos 'quartos', enquanto o Lyon é o recordista de vitórias na prova, com oito títulos, o último em 2021/22, e ganhou 16 das últimas 17 edições do campeonato francês, com exceção de 2020/21.

No caso de conseguir o apuramento para as meias-finais, o Benfica encontrará, novamente com primeira mão em casa, o vencedor do embate entre as suecas do Häcken e as francesas do Paris Saint-Germain.

A primeira mão realiza-se em 20 e 21 de abril e a segunda em 27 ou 28 do mesmo mês.

O jogo decisivo da edição 2023/24 da Champions feminina está agendado para 25 de maio, na cidade espanhola de Bilbau, e, se conseguisse lá chegar, o Benfica teria pela frente as neerlandesas do Ajax, as inglesas do Chelsea, as norueguesas do Brann ou as espanholas do FC Barcelona, detentoras do título.

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol realizou-seesta terça-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.