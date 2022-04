Lyon derrota PSG na primeira mão das 'meias' da Liga dos Campeões feminina

O Lyon venceu este domingo em casa o Paris Saint-Germain por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, num jogo com uma exibição para esquecer da guarda-redes das parisienses.

A guardiã internacional checa Votikova esteve diretamente ligada aos três golos do Lyon: no primeiro 'ceifou' uma adversária para penálti, no segundo colocou a bola na avançada contrária num pontapé de baliza e no terceiro atrapalhou-se com a defesa e perdeu a bola em cima da linha de golo.

Apesar da tarde má da sua guarda-redes, o jogo começou bem para o Paris Saint-Germain, que se viu a vencer logo aos seis minutos, numa perda de bola da defesa do Lyon, que Marie-Antoinette Katoto aproveitou para marcar.

Com a 'ajuda' de Votikova, o Lyon igualou aos 22 minutos, por Renard, de penálti, e ainda fez o 2-1 e 3-1, com um 'bis' de Catarina Macário, aos 34 e 51 minutos, primeiro a ser solicitada após uma má reposição da guarda-redes e depois no lance mais caricato.

Votikova não aliviou a bola de imediato, num atraso da central Dudek, e com a bola a encaminhar-se para a baliza foi incapaz de a tirar, aparecendo Macário a fazer pressão já em cima da linha de golo e a apontar o terceiro do Lyon.

O Paris Saint-Germain ainda conseguir, no entanto, reduzir para 3-2, numa grande penalidade convertida por Dudek, aos 58 minutos.

As duas equipas defrontam-se em Paris na segunda mão, agendada para o próximo sábado, o mesmo dia do segundo jogo entre as alemãs do Wolfsburgo e do Barcelona, com as espanholas a terem caminho aberto para a final, depois de terem goleado em casa por 5-1.

O estádio Camp Nou voltou a registar um recorde mundial de assistência em jogos de futebol feminino, desta vez com 91.648 espetadores nas bancadas, superando os 91.553 que o mesmo recinto catalão tinha recebido em março, diante do Real Madrid.