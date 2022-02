Lyon quer ser "pioneiro" na proteção de futebolistas grávidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, garantiu esta quarta-feira que o clube, uma das 'potências' do futebol feminino, quer ser "pioneiro" na proteção de jogadoras grávidas, para que possam prosseguir a carreira.

"Queremos dar o exemplo e mostrar que somos inovadores. Estamos a refletir com as jogadoras e a ver o que se passa noutros países", garantiu o presidente, em conferência de imprensa.

Amel Majri, que integra o plantel do Lyon, está grávida e estará ausente dos relvados até ao final da temporada, com a islandesa Sara Gunnarsdóttir, outra colega de equipa, a ter tido um filho no final de 2021.

O objetivo de Aulas é encontrar fórmulas para proteger os vínculos de jogadoras grávidas, para que possam prosseguir carreira após darem à luz.

Em novembro de 2021, Gunnarsdóttir explicou à FIFA, numa entrevista, que o regresso é difícil, mas que pretendia ser um "exemplo para que outras mulheres vissem que é possível", pedindo que mais clubes se disponibilizem para apoiar as jogadoras.

Um mês depois, foi a internacional sueca Elin Rubensson a pedir o mesmo, depois de ter sido mãe de Frans em 2020, quando tinha um contrato de dois anos que o Hacken cumpriu.

A jogadora sugeriu um período de 'congelamento' do contrato e lembrou uma política proposta pela FIFPro, um sindicato internacional de futebolistas, para o futebol europeu.

Recorde-se que o Regulamento de Jogadores da Federação Portuguesa de Futebol que se encontra em vigor já contempla a proteção das jogadoras grávidas, a manutenção do trabalho entre outros direitos e indemnizações.