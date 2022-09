Maiara Niehues reforça equipa feminina do Sporting

Chama-se Maiara Niehues, tem 18 anos, é centrocampista, presença regular na seleção sub-20 do Brasil, chega do Internacional de Porto Alegre e é a mais recente contratação para a equipa principal de futebol feminino do Sporting.Em declarações aos órgãos do emblema de Alvalade, a jogadora manifestou a sua satisfação. "Estou muito feliz por ingressar na equipa do Sporting, que é um grande clube português e aposta muito no futebol feminino. Assim que foi feita a proposta, soube logo que era este o caminho, seria esta a minha casa", afiançou Maiara, que se apresenta como... Mai.A campeã brasileira sub-20 começou por jogar futsal antes de se iniciar no futebol pela Chapecoense. Esta época, leva 15 jogos, um golo e uma assistência pela equipa principal do Internacional e garante estar pronta para o novo desafio. "Vou ajudar a equipa com vontade de vencer e dedicação nos treinos e nos jogos. Tenho a certeza de que vou entregar sempre tudo dentro de campo", assegurou, antes de traçar os seus planos: "Quero construir um capítulo da minha história no Sporting, ajudando o clube a crescer cada vez mais e a evoluir a cada dia."