Malcolm Thomson: «Podíamos ter sido eliminados logo na 1.ª parte»

Malcolm Thomson reconheceu que o Benfica foi superior ao Rangers , no jogo 2.ª mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, mas mostrou-se orgulhoso das suas jogadoras."Estou feliz por termos chegado a esta fase da competição. O Benfica é um clube de topo e isso está à vista pelas instalações que tem. Podíamos ter sido eliminados logo na 1.ª parte. Lutamos para não o ser e isso é um grande orgulho. Foi um jogo muito competitivo. Trabalhámos muito. As jogadoras fizeram o melhor que conseguiram", começou por referir o técnico do clube escocês à BTV."A diferença foi a qualidade que o Benfica teve ao longo do jogo. Tivemos uma boa prestação, mas no final o Benfica foi demasiado forte para nós. Foi uma lição para nós", apontou.Também Nicola Docherty, capitã do Rangers, analisou o jogo ao microfone da BTV. "O Benfica foi superior, tem uma equipa fantástica. Estamos felizes por ter chegado longe na competição. No final fizemos um grande jogo. Estamos muito orgulhosas, mostrámos carácter. Agora vamos continuar a lutar no campeonato escocês", frisou a jogadora do clube de Glasgow.