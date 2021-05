Marcel Matz e o título de futebol feminino do Benfica: «Até parece placard de voleibol»

Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol do Benfica, mostrou-se atento ao dérbi feminino entre Sporting e Benfica, em Alvalade, no último duelo da Liga BPI, que terminou com um triunfo (0-3) das águias e com a conquista do título de campeão.

Em publicação nas redes sociais, o técnico brasileiro comentou o triunfo das encarnadas com alguma ironia. "3-0. Até parece placard de voleibol. Parabéns ao futebol feminino. Show", escreveu.