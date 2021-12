Maria Alagoa sagra-se campeã universitária nos Estados Unidos

Maria Alagoa, internacional portuguesa sub-19, tornou-se na primeira jogadora lusa a conquistar o campeonato universitário de futebol femino dos Estados Unidos.A médio, de 18 anos, natural de Viseu, ergueu o troféu ao serviço de Florida State e logo no seu primeiro ano em solo norte-americano. Na final, frente a BYU, tudo a zeros até ao final do prolongamento e a decisão foi para penáltis, com a equipa de Maria Alagoa a levar a melhor por 4-3.Antes de rumar aos Estados Unidos, Maria Alagoa representou Viseu 2001 e Lusitano de Vildemoinhos, contando já com 35 internacionalizações jovens por Portugal desde sub-15.