Maria Miller ruma ao Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira a contratação da médio defensiva Maria Miller. Depois de Mylene Freitas, Sissi, Aline e Vânia Duarte, a jogadora também chega de Famalicão, clube que está a fazer uma grande reestruturação do plantel e já viu sair mais de uma dezena de jogadoras.Maria Miller, de apenas 20 anos, esteve quatro épocas ao serviço do Famalicão. Na temporada passada, participou em 28 jogos e fez 4 golos. A médio conta ainda com 42 internacionalizações pelas camadas jovens de Portugal e esteve na lista de 55 pré-convocadas para o Mundial.O emblema bracarense continua assim a reforçar o plantel para a próxima época apenas com jogadoras que atuavam na Liga BPI.