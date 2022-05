Mariana Cabral: «A nossa equipa cresceu muito esta época e na próxima queremos mais»

Mariana Cabral (treinadora do Sporting, comentou as incidências da conquista da Taça de Portugal feminina (2-1) por parte das leoas, que bateram na final o Famalicão."É muito bonito, foi uma festa bonita. Merecíamos o troféu, começámos a época a ganhar, acabamos a ganhar. É muito positivo. Na próxima época, queremos fazer mais e melhor, a nossa equipa cresceu muito esta época e na próxima queremos mais. Ninguém acreditava em nós no início da época e demos logo resposta. No início da época, nem tudo correu bem, com a covid-19 e as lesões. Isso tornou-nos mais fortes. Estamos disponíveis e preparadas para voltar na próxima época mais fortes, temos um grupo que acredita no coletivo. Temos de agradecer aos adeptos, foi um apoio incrível. O futebol feminino está a crescer. Enquanto jogadora, quando joguei aqui, havia menos público. Aí, a minha preocupação era jogar, agora, como treinadora, é uma sensação de alívio. As responsabilidades são outras", constatou a treinadora das verde e brancas.

"Já estamos a preparar a próxima época há algum tempo, temos a noção de que vai haver diferenças de uma época para a outra e é natural que muitas das nossas jogadoras sejam cobiçadas. O importante é que este projeto continua a crescer, com jogadoras de qualidade. Foi a minha primeira época no futebol sénior, foi uma aprendizagem. Tenho muito a crescer. Posso dizer que cometi vários erros durante a época e elas ajudaram-me muito, foram determinantes, as jogadoras, equipa técnica, o staff técnico e diretores".