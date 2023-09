Mariana Cabral antevê Supertaça entre Benfica e Sporting: «Estamos muito motivadas»

A treinadora da equipa feminina do Sporting avaliou esta segunda-feira como uma "boa semana" a preparação do plantel para a disputa da final da Supertaça, que reserva um dérbi perante o Benfica.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, que se realiza na quarta-feira, pelas 19h45, Mariana Cabral anunciou um Sporting preparado para o desafio que o aguarda.

"Quando se disputa uma final, é sempre uma boa semana de trabalho, porque há sempre essa competitividade que é inerente a toda a gente, e obviamente sabendo que estamos num clube tão grande. Sempre que é uma semana de disputar troféu, estamos todas muito motivadas e ativas para conquistar esse mesmo troféu", assumiu a treinadora.

Mariana Cabral, de 36 anos, conquistou a Supertaça feminina em 2021 e espera alcançar o troféu pela segunda vez na carreira, enquanto o Sporting pretende repetir a exibição e o resultado conseguidos no último confronto com o Benfica, em 26 de março do presente ano, no qual conseguiu pôr fim a uma série de sete jogos consecutivos sem vencer o grande rival.

No entanto, a treinadora considera que esse jogo pertence ao passado e foca-se apenas no presente.

"As equipas estão um bocadinho diferentes, as duas. Acho que esse jogo já é passado, não importa nem esse nem os outros jogos, sinceramente. Numa final, nada disso importa, ainda por cima estamos numa nova época, com jogadoras novas no nosso lado, no lado do Benfica também, sensações e formas de jogar novas e são momentos diferentes", comparou.

A treinadora do Sporting apelou à presença de público nas bancadas para assistir ao jogo, contribuindo assim para mais um momento importante de afirmação no futebol feminino no panorama desportivo português.

"Faço o apelo, acho que se tem falado muito de futebol feminino nos últimos meses, por boas razões, pelo Mundial, e por outras não tão boas também, mas há que aproveitar agora para que as pessoas possam ver em canal aberto, é uma ótima notícia, tenho pena do local e do dia, mas espero que as pessoas que estejam perto de Aveiro possam assistir ao jogo", pediu.

Também Ana Borges, uma das capitãs de equipa do conjunto leonino, anteviu o dérbi e não hesitou em propor a sua equipa à conquista o troféu, duas épocas depois.

"O último título conquistado foi em 2021 e queremos conquistar este ano. Agora, também temos a consciência de que é um jogo muito difícil, mas a equipa está muito motivada. Queremos muito, mas temos de demonstrá-lo dentro de campo, não vale a pena dizê-lo aqui se não chegarmos lá a mostrá-lo", assinalou a experiente jogadora.

Ana Borges desvalorizou a diferença de encontros realizados entre o Benfica, que já disputou três jogos oficiais, todos eles no decorrer da última semana, e o Sporting, que apenas realizou a meia-final da Supertaça feminina frente ao Famalicão, que lhe permitiu qualificar-se para este encontro decisivo.

"O Benfica quer muito, nós também e queremo-lo muito, elas têm mais rotina de jogos, mas na quarta-feira será, lá está, uma final em que duas equipas vão querer conquistar o título e não vão pensar no que está para trás ou no que vem a seguir", expressou a internacional portuguesa, que não identifica favoritismos para o jogo.

A internacional portuguesa terá como adversárias várias companheiras de seleção e amigas, mas salienta não ter feito qualquer aposta com as jogadoras do Benfica relativamente ao resultado final.

"Não, não temos nenhuma aposta. Podemos falar antes, podemos falar depois, mas cada uma defende o seu clube. Queremos conquistar o título, sejamos nós para o Sporting ou elas para o Benfica, mas também não podemos esquecer que somos amigas, há amizades e é o que vamos levar daqui do futebol", garantiu.

A final da Supertaça feminina entre Benfica e Sporting realiza-se quarta-feira, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro, palco que também receberá o jogo de atribuição de terceiro e quarto classificados, que opõe o Sporting de Braga ao Famalicão, no mesmo dia pelas 11h00.