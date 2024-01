Mariana Cabral: «Há uma segunda mão para disputar e nada ficou decidido hoje»

Apesar de ter conseguido uma sempre importante vitória fora de casa diante do Racing Power , Mariana Cabral não dá o apuramento para a final da Taça da Liga como garantido. A treinadora do Sporting lembra que há uma segunda mão e que as dificuldades desta partida servem de alerta."Foi um jogo até à expulsão e depois outro, diferente do que é habitual para o Racing Power, que é uma equipa que pressiona muito alto e faz uma pressão muito forte. Acho que merecemos a vitória, fomos melhores, mas também sabemos que há uma segunda mão para disputar e nada ficaria hoje decidido, como não ficou. Agora, na nossa casa, queremos voltar a ganhar. Esta época, queremos ir ganhar todos os jogos, a todo o lado. Em casa, fora e em todas as competições. Portanto, é indiferente se foi 1-0, 2-0 ou 3-0 neste jogo. Já íamos querer ganhar a segunda mão", garantiu.