Mariana Cabral lamenta derrota e atira: «Em quase todos os jogos de pré-época treinámos penáltis»

Mariana Cabral, treinadora do Sporting, lamentou a derrota na Supertaça frente ao Benfica nos penáltis e ainda que a sua equipa não tenha conseguido resolver o jogo nos 120 minutos."Foi o que tínhamos antecipado: um ótimo jogo entre duas equipas muito competentes, com excelentes jogadoras e duas formas de jogar competitiva. Estivemos por cima em vários momentos do jogo, começámos a perder, mas tivemos uma excelente atitude. Poderíamos ter decidido antes dos penáltis, mas faz parte do futebol. Não basta dizer que é injusto, temos de fazer pela vida, a bola tem de entrar. Nos penáltis o Benfica foi obviamente mais competente e venceu", começou por referir a técnica leonina ao Canal 11."Demos uma resposta muito superior em relação a essa Supertaça [da época passada]. Foi completamente diferente. Se tivéssemos sido mais eficazes, poderíamos ter decidido o jogo no prolongamento. Em quase todos os jogos de pré-época, independentemente do resultado, treinámos penáltis no final dos jogos e cá estamos. Faz parte do futebol e do momento. Temos uma equipa muito competitiva e muito unida e está pronta para hoje chorar e amanhã voltar de cabeça erguida, lutar e treinar, prontas para domingo jogar a 1.ª jornada da Liga BPI", salientou.