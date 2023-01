Mariana Cabral: «O Benfica tem os seus pontos fortes, nós temos os nossos»

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, assumiu esta quinta-feira o objetivo de ultrapassar o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol e considerou que será uma eliminatória dividida frente às líderes do campeonato.



Na antevisão ao encontro que se disputa no sábado, no Estádio da Luz, a treinadora das 'leoas' assumiu, na Academia de Alcochete, que "no Sporting todos os jogos são para ganhar" e lembrou que "na época passada ninguém acreditava" na sua equipa, mas esta "deu uma resposta adequada".

"Em todas as competições, independentemente de estarem difíceis ou não -- e nós sabemos que o campeonato está difícil -- iremos lutar por elas até ao fim. Neste caso, na Taça de Portugal, somos as detentoras do troféu e o nosso objetivo é, para já, ultrapassar os quartos de final", assumiu Mariana Cabral, em conferência de imprensa.

O jogo disputa-se no Estádio da Luz, um palco onde as duas equipas já se defrontaram na época passada e onde Mariana Cabral assumiu que "nos primeiros 10 minutos sentiu-se o facto de haver ali uma imponência diferente", mas a treinadora acredita que a eliminatória será "dividida".

"Somos detentoras do troféu, queremos continuar esse percurso e voltar ao Jamor, que é uma festa maravilhosa. Estes dérbis têm sido decididos muito no pormenor. Infelizmente para o nosso lado, no pormenor, no último minuto [do encontro a contar para a 1ª Liga] não foi para nós, mas temos a convicção de que desta vez será", recordou.

A treinadora referia-se ao último dérbi, a contar para a 1ª Liga, que as 'encarnadas' venceram por 2-1, em Alcochete, e considerou que "não há segredos" entre as duas equipas.

"O Benfica tem os seus pontos fortes, nós temos os nossos. Temos uma equipa muito jovem, que tem o ADN da formação, que está a crescer, e [as jogadoras do Sporting] vão preparadas para jogar. Depois, às vezes, é uma questão de a bola entrar ou não entrar e, seguramente, será um grande jogo", resumiu Mariana Cabral.

Uma ideia repetida, também, pela capitã do Sporting, Ana Borges, que lembrou ainda que a Taça de Portugal "é uma competição diferente" e que as 'leoas' querem "passar" às meias-finais. "As jogadoras não mudam de um dia para o outro. [O Benfica] Tem uma equipa com muita qualidade, nós também temos a nossa qualidade e é só um jogo, é a uma mão, em casa delas, mas onde esperamos que seja um bom espetáculo e, se pudermos trazer a vitória, melhor ainda", comentou a jogadora internacional portuguesa.

O Sporting visita o Benfica no sábado, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol que tem início marcado para as 15:00, no Estádio da Luz, em Lisboa. A equipa orientada por Mariana Cabral conquistou o troféu na última época e, na atual temporada, eliminou o Rio Tinto, vencendo por 13-0, e o Ouriense, por 2-0.

Já o Benfica, que lidera a I Liga feminina com 11 vitórias noutros tantos encontros disputados, superou o Moreirense por 17-0 e o Länk Vilaverdense por 2-0.