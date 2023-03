Mariana Cabral: «O importante é saber que temos uma equipa para o futuro»

Mariana Cabral, treinadora do Sporting, analisou a vitória das leoas no dérbi no Estádio da Luz (0-1), frente ao rival Benfica, a contar para a 17ª jornada da Liga BPI."Fomos uma equipa e foi por isso que conseguimos ganhar. Não é fácil jogar aqui, com esta oponência. Sabíamos que tínhamos de ser muito melhores, melhores a defender e a atacar. Elas estiveram todas umas pelas outras. Isso é o mais importante e é assim que tem de ser sempre. Estes jogos são sempre muito equilibrados para os dois lados. Não éramos as piores do mundo quando viemos aqui e perdemos 5-0 e também não somos as melhores porque vencemos hoje. O importante é saber que temos uma equipa para o futuro. Creio que a competência defensiva foi muito boa. Sabíamos que tínhamos de controlar as ações da Cloé Lacasse e da Jéssica Silva. Na primeira parte conseguimos, na segunda já nem tanto, porque nos faltou força, o que é normal nestes jogos onde temos de dar tudo", concluiu a treinadora das leoas."O futebol feminino tem de estar nos maiores palcos. Quantas mais vezes estivermos nos grandes palcos melhor. Nós somos do futebol e merecemos estar nos grandes palcos.""Estou muito orgulhosa das jogadoras, da equipa. Sabemos porque é que as coisas não correram tão bem. A análise foi feita internamente, sabemos para onde vamos e para onde queremos ir".