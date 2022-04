Mariana Cabral suspensa 15 dias por "ofensas" no Famalicão-Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mariana Cabral, treinadora da equipa feminina do Sporting, foi suspensa 15 dias por "ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade" no encontro com o Famalicão, da ronda 10 da fase de apuramento ao campeão da Liga BPI.

De acordo com o mapa de castigos, divulgado esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a treinadora das leoas foi ainda multada em 255 euros.





No mesmo encontro, Brenda Pérez Soler atingiu os cinco cartões amarelos no campeonato e recebeu um jogo de suspensão, falhando assim o encontro com o Länk Vilaverdense na próxima ronda da prova.