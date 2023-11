Marítimo vence Sp. Braga e sobe provisoriamente ao 2.º lugar da Liga BPI

O Marítimo recebeu e venceu o Sp. Braga (4-1) em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga BPI. Com este resultado, as madeirenses ficam provisoriamente no 2.º lugar com 16 pontos, os mesmos que o Sporting que este domingo defronta o Benfica.O jogo no Estádio dos Barreiros começou da melhor para a equipa da casa, que, aos 2 minutos, marcou o primeiro golo do encontro por intermédio de Laura Luís. As bracarenses chegaram ao empate por Melisa Hasanbegovic (18’) e, apenas um minuto depois do golo, ficaram reduzidas a dez jogadoras após expulsão de Sissi, que viu o segundo cartão amarelo.O Marítimo chegou novamente à vantagem aos 26 minutos com Laura Luís a fazer o bis frente à antiga equipa. Em cima do intervalo (37’) Telma Encarnação aumentou a vantagem das madeirenses com um grande remate de fora de área.Na segunda parte, a internacional portuguesa voltou a fazer o gosto ao pé, também bisou na partida e selou o resultado em 4-1.