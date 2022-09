Megan Rapinoe apoia motim das 15 jogadoras na seleção espanhola: «Sou a 16.ª»

Megan Rapinoe, futebolista norte-americana, manifestou nas redes sociais o seu apoio às 15 futebolistas espanholas que renunciaram à seleção por a federação (RFEF) não despedir o treinador Jorge Vilda, conforme elas pretendiam."Têm a 16.ª jogadora de pé junto com vocês nos Estados Unidos", escreveu Rapinoe numa storie no Instagram. "Jogadoras unidas como estas são poderosas, devíamos ouvi-las."Segundo o jornal 'As', as futebolistas em causa são Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Lucía Garcia, Leila Ouahabi, María León, Claudia Pina, Laia Aleixandre, Ona Batlle, Andrea Perreia, Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo, Nerea Izaguirre e Mariona Caldentey. Fontes da RFEF confirmam que a intenção das jogadoras era comunicar que estavam lesionadas para não serem convocadas.A RFEF já respondeu em comunicado, garantindo que Jorge Vilda vai continuar a ser o selecionador nacional e que não há nada para falar.