Melhor jogadora do Mundo arrisca ficar um ano sem jogar

A futebolista internacional espanhola Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro e do prémio The Best em 2021, vai estar ausente dos relvados entre 10 meses a um ano, informou esta terça-feira o Barcelona.

"A operação ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo da jogadora Alexia Putellas foi efetuada com sucesso no hospital de Barcelona. A duração da sua ausência está estimada entre 10 a 12 meses", indicou o clube.

Putellas, a primeira futebolista a atingir a marca das 100 internacionalizações por Espanha, lesionou-se com gravidade já no Europeu de Inglaterra, num treino a apenas três dias da seleção espanhola entrar em competição.

A Espanha, que já não contava com Jenni Hermoso, também lesionada, estreou-se no Europeu de Inglaterra com uma goleada de 4-1 à Finlândia, em jogo do grupo B, no qual defronta ainda hoje a Alemanha, na segunda ronda.