Miguel Afonso reage nas redes sociais às acusações de assédio e fala em esquema

Foi através das redes sociais que Miguel Afonso, treinador da equipa feminina do Famalicão, reagiu de forma mais extensa às acusações de assédio de que foi alvo por parte das jogadoras do Rio Ave, clube que treinou em 2020/21.O técnico diz estar a ser alvo de "um esquema" e agradece todo o apoio recebido, garantindo que vai manter-se forte e focado."Simplesmente, obrigado a todos aqueles que manifestaram apoio durante esta noite, pois sabem como e quem sou. Continuo forte e focado. Com calma e alma, me defenderei deste esquema criado", pode ler-se numa imagem partilhada pelo Jornal de Notícias da mensagem, publicada na conta privada de Instagram do treinador.