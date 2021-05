Miguel Santos de saída do comando técnico da equipa feminina do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira que não vai renovar contrato com Miguel Santos, treinador da equipa feminina dos arsenalistas. O técnico, de 37 anos, manifestou a vontade de ingressar num novo projeto junto da direção do clube e está assim de saída depois de ter assumido o comando técnico das minhotas em outubro de 2017, onde venceu uma Liga BPI, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.





Em comunicado, o emblema minhoto acrescenta ainda que o novo treinador será revelado em tempo oportuno."O SC Braga informa que não irá renovar o vínculo contratual do treinador da equipa feminina, Miguel Santos.Depois da conquista da Taça de Portugal, Miguel Santos informou a Direção do SC Braga de que o seu ciclo no Clube tinha chegado ao fim e que tinha o desejo de abraçar um novo projeto.Miguel Santos venceu, ao serviço do SC Braga, uma Supertaça (2018/2019), uma Liga BPI (2018/2019) e uma Taça de Portugal (2019/2020).O SC Braga agradece a Miguel Santos e restante equipa técnica pela dedicação e profissionalismo demonstrados nas últimas quatro épocas e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais.O nome do novo treinador da equipa feminina do SC Braga será anunciado em tempo oportuno."