Miguel Santos é o novo treinador do Famalicão

O Famalicão anunciou esta sexta-feira que Miguel Santos, de 39 anos, vai ser o novo treinador da equipa feminina. "Gostava que os sócios apoiassem imenso a equipa, as jogadoras merecem, vão precisar do apoio, assim como o clube", disse Miguel Santos nas primeiras declarações aos meios oficiais do clube.Depois de ter saído do comando técnico da equipa masculina do JK Tammeka, da Estónia, Miguel Santos está de regresso a Portugal e ao futebol feminino. O novo treinador do Famalicão já tinha orientado o Sp. Braga entre 2017 e 2020. Ao serviço do emblema bracarense venceu um campeonato nacional e uma Supertaça.O Famalicão venceu a Taça de Portugal, mas a preparação da nova temporada fica marcada por muitas alterações no plantel com mais de uma dezena de jogadoras a anunciar a saída através das redes sociais. A capitã Regina Pereira já renovou e a guarda-redes Luísa Pinheiro é o único reforço apresentado até ao momento.