Miguel Santos regressa ao Sp. Braga: «Vejo que o clube está ainda maior»

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira o regresso de Miguel Santos ao comando técnico da equipa feminina. O técnico, de 39 anos,Miguel Santos, que começou a época no Famalicão, orientou as bracarenses durante quatro épocas (entre 2017 e 2021), tendo conquistado uma Liga BPI e uma Taça de Portugal."É um clube que diz muito. Fui muito feliz nesta casa. Regresso e vejo que o Sp. Braga está ainda maior. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar num clube grande, que tem muita ambição e que dá condições de trabalho de excelência", referiu o treinador aos meios oficiais do clube.O Sp. Braga é 3.º classificado da Liga BPI, a 9 pontos do Benfica, líder isolado.