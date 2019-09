Miguel Santos: «Não foi um jogo livre»

Miguel Santos, treinador do Sp. Braga, analisou no canal 11 a derrota na Supertaça frente ao Benfica dando os parabéns à sua equipa e deixando algiuns recados."O que pesou mais foi um grande golo da Pauleta. Mas estou muito orgulhoso das minhas jogadoras, com 10 conseguiram meter o Benfica lá atrás. Gostava de falar de outras coisas, mas não o vou fazer porque não me fica bem. Parabéns às jogadoras do Sp. Braga, estiveram muito bem. Parabéns aos adeptos que vieram aqui apoiar a equipa do início ao fim.""Espero que não haja nenhuma lesão deste jogo. É recuperar. O que fizemos bem, é para repetir, e corrigir o que fizemos mal."Equipa sem responsabilidade na derrota