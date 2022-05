Momento de fair-play: Jéssica Silva e Ana Borges abraçadas após Benfica-Sporting

Jéssica Silva, avançada do Benfica, e Ana Borges, ala do Sporting, tiveram um momento de grande fair-play no final do dérbi entre águias e leoas, disputado este domingo no estádio da Luz.Apesar do resultado ser favorável apenas à turma encarnada (), as duas internacionais portuguesas abraçaram-se em pleno túnel de acesso aos balneários, um momento que foi capturado pela transmissão televisiva do 'Canal 11'.