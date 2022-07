Moreirense avança com futebol feminino

O Moreirense vai competir pela primeira vez na 3.ª divisão nacional de futebol feminino. O projeto estava a ser alinhavado há alguns meses e foi agora oficializado pelo clube liderado por Vítor Magalhães.O Moreirense vai iniciar o trajeto na 3.ª divisão, onde irá coincidir com outros clubes vimaranenses.O treinador Fernando Fernandes é um dos mentores do projeto e irá liderar a equipa técnica. Na temporada passada, orientou a equipa feminina do UDS Roriz, de Santo Tirso. Antes de treinar o UDS Roriz, foi adjunto na equipa sénior feminina do V. Guimarães.