Mundial de futebol feminino será transmitido em exclusivo na Sport TV

O Campeonato do Mundo de futebol feminino, competição que será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto, será transmitida em exclusivo na Sport TV. A estação adquiriu os direitos de transmissão da totalidade dos jogos da fase final da prova que será realizada na Austrália e Nova Zelândia."Esta revolução que já começou a acontecer no futebol feminino conta, desde o seu inicio, com o apoio incondicional da Sport TV e da nossa equipa A Sport TV tem vindo desde há muito a integrar futebol feminino na sua programação, com a Liga BPI, a Copa América, a Finalíssima, a FA Cup entre outros eventos e depois de ter oferecido aos portugueses a brilhante qualificação da seleção nacional, não podia deixar de estar neste acontecimento histórico que permitirá afirmar definitivamente o futebol feminino no panorama desportivo nacional e nas preferências dos portugueses", disse Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, em nota emitida às redações.Recorde-se que Portugal participa pela primeira vez num Campeonato do Mundo de futebol feminino, integrando o Grupo E, juntamente com Estados Unidos, Holanda e Vietname. A estreia lusa na fase final da competição acontecerá frente à Holanda, em Dunedin, a 23 de julho.