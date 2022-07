Namorada da titular da seleção francesa encontrada morta em casa

View this post on Instagram A post shared by Pauline Peyraud-Magnin (@paulinepeyraudmagnin)

Atualmente em Inglaterra a disputar o Europeu feminino - foi titular em dois dos três jogos disputados -, a guarda-redes Pauline Peyraud-Magnin, habitual primeira escolha da baliza francesa, vive um complicado momento pessoal. Tudo porque, soube-se agora, no início do mês a sua namorada foi encontrada morta no apartamento que ambas partilham em Turim. De acordo com a AFP, a trágica morte de Camille Nell deu-se a 4 de julho, mas apenas agora foi conhecida pela imprensa.Contactada pela AFP, a justiça italiana não fez comentários, referindo apenas que a "a investigação está em curso e vai permanecer em segredo". "Os pedidos feitos pela família foram todos atendidos. A minha equipa tem estado a trabalhar desde o começo em colaboração com o consulado francês de Milão", explicou Enrico Arnaldi di Balme, da equipa que segue a investigação.Questionada sobre a situação, a equipa que representa a jogadora da Juventus reservou-se ao silêncio. "Não temos qualquer comentário a fazer em relação à vida privada de Pauline", referiu, à AFP, um porta-voz da agência de representação.Camille Nell, de 27 anos, estava há vários anos numa relação amorosa com Pauline Peyraud-Magnin, tendo em 2020 sido notícia ao tornar-se na primeira internacional francesa a assumir-se publicamente homossexual. "Sou homossexual, mas isos não me caracteriza", declarou a guarda-redes em agosto de 2020, quando na altura representava o At. Madrid.