«Não conheço nenhuma Neymar feminina»: alemã causou polémica... e não pede desculpa

Quando faltava menos de uma semana para o início do Mundial feminino, a defesa central alemã Sophia Kleinherne causou polémica, quando utilizou uma crítica a Neymar para exaltar o futebol feminino. Na altura, à Playboy alemã, a jogadora do Eintracht Frankfurt referiu não conhecer "nenhuma Neymar feminina", reforçando ainda a ideia: "Não conheço nenhuma jogadora que fique dois ou três minutos no chão. Colocamos os nossos corações em cada segundo de jogo".As declarações de Kleinherne tornaram-se virais nas redes sociais e foram alvo de muitas críticas por parte dos brasileiros, algo que a defesa alemã não esperava... Mesmo assim, em conferência de imprensa, a jogadora não retira nenhuma palavra do que disse."Tinha alguma expetativa, mas não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente porque todos me conhecem, sabem o que quis dizer com essa declaração e que não foi absolutamente nenhuma crítica ao Neymar. Todos sabem o que é que o Neymar representa para o Brasil e, portanto, o comentário foi interpretado de uma maneira um pouco diferente. Mas, como eu disse, mantenho o meu comentário e não acho que deva justificar essa afirmação ou pedir desculpa porque toda a gente que me conhece sabe o que eu quis dizer", frisou.Sophia Kleinherne é titular na defesa da seleção alemã, que é uma das favoritas para ganhar o Campeonato do Mundo.