Nycole Raysla reforça o equipa feminina do Benfica

Novo reforço para a equipa feminina do Benfica. Nycole Raysla, avançada brasileira, chega proveniente do Minas Icesp, do Campeonato Brasileiro Feminino A1, e deverá assinar um acordo válido com o clube da Luz para as próximas duas temporadas.





A atleta chega aos encarnados por intermédio do empresário Flávio Cordeiro, da X7 Gestão Empresarial, que deu conta do interesse do Benfica após as boas exibições da avançada brasileira. Na última temporada, Nycole foi uma das peças fundamentais da equipa liderada por Singo Santos, tendo contribuído com quatro golos durante a prova.