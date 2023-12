O momento que mudou a vida de Lucy Bronze: «Estaria a jogar por Portugal se isso não tivesse acontecido»

Aos 32 anos, Lucy Bronze é uma das grandes figuras da seleção feminina inglesa, mas a sua carreira futebolística esteve muito perto de tomar um rumo bem distinto e fazê-la jogar a nível internacional por... Portugal. Filha de pai português, a atual jogadora do Barcelona demorou a chegar às Lionesses e esse atraso na chamada fê-la definir um limite temporal: se não fosse chamada até aos 22... escolheria a Seleção Nacional. Tudo seguia bem encaminhado para que isso se tornasse realidade, até que algo mudou."Quando tinha 16 anos perguntaram aos meus pais se queria jogar por Portugal. Não vinha sendo convocada para a seleção inglesa, o que era surpresa para alguns. Disse aos meus pais 'se não for chamada até aos 22, quero jogar futebol internacional' e mesmo que quisesse jogar por Inglaterra, teria sido uma honra jogar por Portugal. Depois acabei por ser chamada pela seleção inglesa uns quatro meses antes do meu 22.º aniversário, por causa de quatro lesões, e acabei por ficar no plantel. Provavelmente estaria a jogar por Portugal se isso não tivesse acontecido", assumiu, em entrevista à Four Four Two.Dez anos depois desse momento que podia ter dado uma volta bem distinta, Bronze acumula já 118 internacionalizações e foi em 2022 campeã europeia pela seleção inglesa.