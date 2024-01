Oficial: Ana Vitória reforça Atlético Madrid

View this post on Instagram A post shared by Atlético de Madrid Femenino (@atletifemenino)

Ana Vitória, internacional brasileira, foi oficializada esta quinta-feira como reforço da equipa feminina do Atlético Madrid a título de empréstimo, proveniente do PSG.Em declarações aos meios de comunicação do clube espanhol, a jogadora de 23 anos assumiu a felicidade pelo novo passo na carreira. "Estou muito feliz por estar aqui e muito ansiosa para começar a jogar e vestir esta camisola", vincou.De recordar que a centro-campista chegou à capital francesa no início da atual temporada, proveniente do futebol português, após ter representado o Benfica durante 5 épocas.