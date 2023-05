Oficial: Mariana Cabral renova com o Sporting até 2025

É oficial! Mariana Cabral renovou contrato com o Sporting até 2025. A treinadora vai continuar a liderar a equipa feminina pela terceira temporada, já depois de ter vindo a público que aLogo após a assinatura do contrato, a treinadora, de 35 anos, agradeceu à estrutura por "continuar a acreditar no trabalho e pelo voto de confiança, sabendo que no Sporting CP a exigência é muito alta" e destacando a "sintonia de vontades" entre as partes."A época não foi aquilo que nós desejávamos que fosse, mas nós acreditamos muito, o Clube também acredita e acho que essa sintonia de vontades vai continuar a fazer com que todos possamos crescer juntos", explicou a técnica que já conquistou uma Taça de Portugal (2021/2022) e uma Supertaça (2021/2022), recordando que conhece bem os cantos à casa, uma vez que está no Sporting desde 2016: "Conheço bem o Clube, o Clube também me conhece muito bem e sabemos quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos, aquilo que temos de melhorar e onde o projeto precisa de evoluir e crescer. Isso vai acontecer e eu quero muito contribuir para que o projeto cresça."Olhando para o futuro, Mariana Cabral assegura que "o Sporting tem uma formação que é a melhor do país e o projeto vai continuar a ser esse: a valorização das jovens jogadoras, da equipa e do clube". Afastado do título de campeão Nacional há cinco temporadas e com os dois primeiros lugares da Liga BPI da próxima época a darem acesso à Liga dos Campeões, a treinadora atirou: "O Sporting é candidato, sempre, a ganhar todas as competições em que se encontra. É com esse pensamento que vamos, acreditando que vamos fazer tudo ao nosso alcance para, em equipa, podermos conquistar competições. Isso é estar no topo."