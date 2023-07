Olivia Smith reforça Sporting até 2026

O Sporting oficializou esta sexta-feira a contratação de Olivia Smith, internacional canadiana, de 18 anos, que nesta altura está ao serviço da seleção do seu país no Mundial organizado pela Austrália e a Nova Zelândia





A médio, de caraterísticas ofensivas, assinou com as leoas até 2026 e reforça o plantel orientado por Mariana Cabral. "Estou muito entusiasmada por ter a oportunidade de jogar no Sporting. Atualmente estou no Mundial a representar o Canadá, mas mal posso esperar por estar em Portugal com a camisola do Sporting", disse, numa mensagem enviada aos meios de comunicação do clube leonino.

Formada no North Toronto Nitros SC e no Super REX Ontario, ambos canadianos, Olivia Smith chega do The Pennsylvania State University, equipa do futebol universitário dos Estados Unidos, onde jogou na temporada passada.

Smith é a jogadora mais nova da comitiva canadiana no Campeonato do Mundo, além de ser a mais jovem de sempre a estrear-se pela selecção A do seu país, com apenas 15 anos.