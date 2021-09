Os possíveis adversários do Benfica na fase de grupos da Champions feminina

Conseguido o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, o Benfica já sabe também quais os possíveis adversários que estarão no sorteio de segunda-feira.





As águias entram no sorteio no Pote 4 e sabem desde já que não escaparão a um tubarão (ou até dois...), nomeadamente conjuntos como Paris SG, Bayern Munique, Chelsea ou Lyon.BarcelonaParis Saint-GermainBayern MuniqueChelseaLyonWolfsburgoArsenalBreidablikBK HäckenJuventusHoffenheimReal MadridZhytlobud-1 KharkivServette ChênoisKøgeBenfica